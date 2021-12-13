Соколова Агрипина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1868
Рождение ребёнка
05.09.1896
Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович
Рождение ребёнка
13.12.1898
Дочь: Чаринцева Лукия Прововна
Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович
Рождение ребёнка
05.12.1900
Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: Чаринцева Екатерина Прововна
Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович
Смерть
Неизвестно