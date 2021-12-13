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Соколова Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1868

Отец: Соколов Василий Иванович

Мать: Чаринцева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1896

Сын: Чаринцев Иосиф Прович

Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович

Рождение ребёнка
13.12.1898

Дочь: Чаринцева Лукия Прововна

Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович

Рождение ребёнка
05.12.1900

Сын: Чаринцев Николай Прович

Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович

Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: Чаринцева Екатерина Прововна

Отец ребёнка: Чаринцев Пров Герасимович

Смерть
Неизвестно

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