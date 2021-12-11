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Чаринцев Пров Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Чаринцев Герасим Исакович

Мать: Тропина Елисавета Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Чаринцева Марина Прововна

Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1896

Сын: Чаринцев Иосиф Прович

Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
13.12.1898

Дочь: Чаринцева Лукия Прововна

Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1900

Сын: Чаринцев Николай Прович

Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: Чаринцева Екатерина Прововна

Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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