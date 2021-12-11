Чаринцев Пров Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Чаринцева Марина Прововна
Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1896
Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1898
Дочь: Чаринцева Лукия Прововна
Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1900
Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: Чаринцева Екатерина Прововна
Мать ребёнка: Соколова Агрипина Васильевна
Смерть
Неизвестно