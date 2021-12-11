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Тропина Елисавета Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1842

Дата смерти

30.06.1878

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1842

Отец: Тропин Стефан Яковлевич

Мать: Бычкова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Герасим Исакович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Чаринцева Улита Герасимовна

Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Чаринцева Ульяна Герасимовна

Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чаринцев Пров Герасимович

Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович

Смерть
30.06.1878

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