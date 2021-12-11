Тропина Елисавета Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1842
Дата смерти30.06.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1842
Отец: Тропин Стефан Яковлевич
Мать: Бычкова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Чаринцева Улита Герасимовна
Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Чаринцева Ульяна Герасимовна
Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Чаринцев Пров Герасимович
Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович
Смерть
30.06.1878