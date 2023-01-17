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Классен Юлий Юлиус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1840

Жена: Классен 1-я Юлия

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мина Юльевна

Мать ребёнка: Классен 1-я Юлия

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Классен Владимир Юльевич

Мать ребёнка: Классен 1-я Юлия

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.10.1879

Сын: Классен Александр Юльевич

Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Классен Николай Юльевич

Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Классен Леонид Юльевич

Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Виктор Юльевич

Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Константин Юльевич

Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лауре Лидия Юльевна

Мать ребёнка: Классен 1-я Юлия

Работа или профессия
Неизвестно
Высококлассный обойщик
Смерть
1908
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Петровское кладбище
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