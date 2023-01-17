Классен Юлий Юлиус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1840
Жена: Классен 1-я Юлия
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мина Юльевна
Мать ребёнка: Классен 1-я Юлия
Рождение ребёнка
После 1870
Мать ребёнка: Классен 1-я Юлия
Рождение ребёнка
25.10.1879
Сын: Классен Александр Юльевич
Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Константин Юльевич
Мать ребёнка: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лауре Лидия Юльевна
Мать ребёнка: Классен 1-я Юлия
Работа или профессия
Неизвестно
Высококлассный обойщик
Смерть
1908
Похороны
Неизвестно
Петровское кладбище