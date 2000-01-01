Классен Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1879

Сын: Классен Александр Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Рождение ребёнка
1885

Сын: Классен Николай Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Рождение ребёнка
1894

Сын: Классен Леонид Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Виктор Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Константин Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1922
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