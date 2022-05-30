Классен Ольга Алексеевна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Классен Ольга Алексеевна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 1855

умерла 1922

Дети
Классен Александр Юльевич25.10.1879 г.р.
Классен Николай Юльевич1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Виктор Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Константин Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
25.10.1879

Сын: Классен Александр Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Рождение ребёнка
1885

Сын: Классен Николай Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Рождение ребёнка
1894

Сын: Классен Леонид Юльевич

Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус

Смерть
1922

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