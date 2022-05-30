Классен Ольга Алексеевна
женский, родилась 1855
умерла 1922
Дети
Классен Александр Юльевич25.10.1879 г.р.
Классен Николай Юльевич1885 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Константин Юльевич
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1879
Сын: Классен Александр Юльевич
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Смерть
1922