Классен Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1879
Сын: Классен Александр Юльевич
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Константин Юльевич
Отец ребёнка: Классен Юлий Юлиус
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1922