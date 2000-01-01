Классен Леонид Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Леонид Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Классен Юлий Юлиус

Мать: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Классен Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Валентин Леонидович

Мать ребёнка: Классен Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Классен Валентина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1980
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