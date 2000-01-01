Классен Леонид Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Классен Юлий Юлиус
Мать: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Классен Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Валентин Леонидович
Мать ребёнка: Классен Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Классен Валентина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1980