Классен Виктор Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Виктор Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Классен Леонид Юльевич

Мать: Классен Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Сергей Викторович

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочанова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковкина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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