Классен Виктор Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Сергей Викторович
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочанова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковкина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно