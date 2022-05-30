Классен Виктор Леонидович
мужской, родился Неизвестно
МатьКлассен Валентина ВасильевнаНеизвестно г.р.
ОтецКлассен Леонид Юльевич1894 г.р.
Дети
Классен Сергей ВикторовичНеизвестно г.р.
Кочанова (Классен) Светлана ВикторовнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Сергей Викторович
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочанова (Классен) Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковкина (Классен) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно