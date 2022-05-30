Классен Виктор Леонидович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Классен Виктор Леонидович

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Классен Валентина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Отец
Классен Леонид Юльевич1894 г.р.
Дети
Классен Сергей ВикторовичНеизвестно г.р.
Кочанова (Классен) Светлана ВикторовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Классен Леонид Юльевич

Мать: Классен Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Сергей Викторович

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочанова (Классен) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковкина (Классен) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно

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