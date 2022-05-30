Маковкина (Классен) Наталья Викторовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковкина (Классен) Наталья Викторовна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Классен Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Классен Виктор ЛеонидовичНеизвестно г.р.
Дети
Маковкин Павел МихайловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Классен Виктор Леонидович

Мать: Классен Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковкин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Паша, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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