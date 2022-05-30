Маковкина (Классен) Наталья Викторовна
женский, родилась Неизвестно
МатьКлассен Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецКлассен Виктор ЛеонидовичНеизвестно г.р.
Дети
Маковкин Павел МихайловичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковкин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Паша, Волховский муниципальный район, Ленинградская область