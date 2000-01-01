Классен Александр Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1879
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1879
Отец: Классен Юлий Юлиус
Мать: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Классен Эмилия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Классен Георгий Александрович
Мать ребёнка: Классен Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарандо Ольга Александровна
Мать ребёнка: Классен Эмилия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1921