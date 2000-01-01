Классен Александр Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Александр Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1879

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1879

Отец: Классен Юлий Юлиус

Мать: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Классен Эмилия

Рождение ребёнка
1917

Сын: Классен Георгий Александрович

Мать ребёнка: Классен Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарандо Ольга Александровна

Мать ребёнка: Классен Эмилия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1921
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