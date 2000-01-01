Классен Николай Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Классен Юлий Юлиус
Мать: Классен Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Классен Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Классен Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Классен Николай Николаевич
Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942