Классен Николай Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Николай Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Классен Юлий Юлиус

Мать: Классен Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Классен Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Классен Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Классен Николай Николаевич

Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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