Классен Валентин Николаевич
мужской, родился 1917
умер 1979, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьКлассен (Назарова) Александра ВладимировнаМежду 1863 и 1893 г.р.
ОтецКлассен Николай Юльевич1885 г.р.
Дети
Короходкина (Классен) Людмила Валентиновна10.02.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1938
Дочь: Короходкина (Классен) Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Классен (Аронова) Мария Федоровна
Смерть
1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург