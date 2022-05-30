Классен Валентин Николаевич 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Классен Валентин Николаевич

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 1917

умер 1979, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Классен (Назарова) Александра ВладимировнаМежду 1863 и 1893 г.р.
Отец
Классен Николай Юльевич1885 г.р.
Дети
Короходкина (Классен) Людмила Валентиновна10.02.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Классен Николай Юльевич

Мать: Классен (Назарова) Александра Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
10.02.1938

Дочь: Короходкина (Классен) Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Классен (Аронова) Мария Федоровна

Смерть
1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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