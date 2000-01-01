Классен (Назарова) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен (Назарова) Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1863 и 1893

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Классен Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Классен Николай Юльевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Классен Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Классен Николай Юльевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Классен Николай Николаевич

Отец ребёнка: Классен Николай Юльевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927
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