Классен (Назарова) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1863 и 1893
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Классен Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Классен Николай Юльевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Классен Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Классен Николай Юльевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Классен Николай Николаевич
Отец ребёнка: Классен Николай Юльевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927