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Арефьев Александр Иванович

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Место рождения

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.05.1928

Дата смерти

09.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928

Отец: Арефьев Иван Уварович

Мать: Арефьева Екатерина

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.11.1950

Сын: Арефьев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Арефьева Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
31.08.1952

Сын: Арефьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Арефьева Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
30.07.1955

Сын: Арефьев Петр Александрович

Мать ребёнка: Арефьева Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Антонина Федоровна

Смерть
09.08.2000
Вердерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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