Арефьев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1928
Дата смерти09.08.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928
Отец: Арефьев Иван Уварович
Мать: Арефьева Екатерина
Рождение ребёнка
19.11.1950
Сын: Арефьев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Арефьева Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
31.08.1952
Сын: Арефьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Арефьева Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
30.07.1955
Сын: Арефьев Петр Александрович
Мать ребёнка: Арефьева Антонина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2000
Вердерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область