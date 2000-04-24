Арефьев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1952
Дата смерти24.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1952
Рождение ребёнка
27.09.1980
Дочь: Валяева Елена Александровна
Мать ребёнка: Арефьева Людмила Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1982
Сын: Арефьев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Арефьева Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2000