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Арефьев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1952

Дата смерти

24.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1952

Отец: Арефьев Александр Иванович

Мать: Арефьева Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
27.09.1980

Дочь: Валяева Елена Александровна

Мать ребёнка: Арефьева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1982

Сын: Арефьев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Арефьева Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Людмила Александровна

Смерть
24.04.2000
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