Арефьева (Подъячева) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Подъячева) Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1928

Дата смерти

17.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1950

Сын: Арефьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Арефьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1952

Сын: Арефьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Арефьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1955

Сын: Арефьев Петр Александрович

Отец ребёнка: Арефьев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Александр Иванович

Смерть
17.04.2012
Вердерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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