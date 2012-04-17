Арефьева (Подъячева) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1928
Дата смерти17.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1950
Сын: Арефьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Арефьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1952
Сын: Арефьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Арефьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1955
Сын: Арефьев Петр Александрович
Отец ребёнка: Арефьев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2012
Вердерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область