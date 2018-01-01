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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3025Вердерево, с. вл.при колодце.8½8½92383334Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1221. Вердерево, село бывшее владельческое, дворов 139, жителей 1050, церковь православная, винок. 3
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Вердерево село8077на истоках р. Молвы16551150010118276Никольское Церк. дер., школа грамоты смеш., пар. мельн., 3 просор., занятие хлебопаш.
Занегиной почет. гражд. винокур. завод и влад. усадьба при с. Вердереве8103—1238276Никольское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
354Вердеревосело53°52'с.ш.39°39'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644412106с Вердеревосело