Арефьева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Рождение ребёнка
09.07.1922
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Арефьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович
Смерть
Неизвестно