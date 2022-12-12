Арефьева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Арефьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1922

Сын: Арефьев Петр Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Арефьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Степан Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Яков Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Уварович

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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