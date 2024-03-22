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Арефьев Петр Иванович

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Место рождения

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.07.1922

Дата смерти

04.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1922

Отец: Арефьев Иван Уварович

Мать: Арефьева Екатерина

Кушуново, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна

Рождение ребёнка
16.06.1948

Дочь: Колоскова (Арефьева) Светлана Петровна

Мать ребёнка: Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Арефьев Евгений Петрович

Мать ребёнка: Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.11.1958

Сын: Арефьев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна

Сланцевый Рудник, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.09.1971

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