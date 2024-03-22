Арефьев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения09.07.1922
Дата смерти04.09.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1922
Отец: Арефьев Иван Уварович
Мать: Арефьева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1948
Дочь: Колоскова (Арефьева) Светлана Петровна
Мать ребёнка: Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна
Рождение ребёнка
05.06.1952
Мать ребёнка: Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.11.1958
Мать ребёнка: Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна
Сланцевый Рудник, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.09.1971