Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1927
Дата смерти08.10.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1927
Отец: Терников Георгий Стефанович
Мать: Терникова Евдокия
Рождение ребёнка
16.06.1948
Дочь: Колоскова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Арефьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1952
Отец ребёнка: Арефьев Петр Иванович
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.11.1958
Отец ребёнка: Арефьев Петр Иванович
Сланцевый Рудник, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1986
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область