Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна

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Место рождения

Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.02.1927

Дата смерти

08.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1927

Отец: Терников Георгий Стефанович

Мать: Терникова Евдокия

Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.1948

Дочь: Колоскова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Арефьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Арефьев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Арефьев Петр Иванович

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.11.1958

Сын: Арефьев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Арефьев Петр Иванович

Сланцевый Рудник, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Петр Иванович

Смерть
08.10.1986
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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