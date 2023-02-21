Терникова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терникова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945 или 1946

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1927

Дочь: Арефьева Валентина Георигиевна

Отец ребёнка: Терников Георгий Стефанович

Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Терников Георгий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терников Георгий Стефанович

Смерть
1945 или 1946
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