Терникова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945 или 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1927
Дочь: Арефьева Валентина Георигиевна
Отец ребёнка: Терников Георгий Стефанович
Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубина Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Терников Георгий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945 или 1946