Извекова (Чинцова) Евдокия Николаевна
женский, родилась 1860, Бердянск
умерла 05.04.1926, Бердянск
ОтецЧинцов Николай ЗахаровичДо 1840 г.р.
Мать(Чинцова) Ксения Владимировна1840 г.р.
Супруги
Извеков Роман Лукьянович1859 г.р.
Дети
Булгари (Извекова) Анна Романовна07.12.1887 г.р.
Евдокимова (Извекова) Варвара Романовна26.11.1889 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.?.1881
Рождение ребёнка
07.12.1887
Дочь: Булгари (Извекова) Анна Романовна
Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович
Рождение ребёнка
26.11.1889
Дочь: Евдокимова (Извекова) Варвара Романовна
Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Извеков Тимофей Романович
Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Янютина (Извекова) Елена Романовна
Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Извекова) Харитина Романовна
Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Извеков Алексей Романович
Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Извекова) Александра Романовна
Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович
Смерть
05.04.1926