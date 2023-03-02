Извекова (Чинцова) Евдокия Николаевна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Извекова (Чинцова) Евдокия Николаевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1860, Бердянск

умерла 05.04.1926, Бердянск

Отец
Чинцов Николай ЗахаровичДо 1840 г.р.
Мать
(Чинцова) Ксения Владимировна1840 г.р.
Супруги
Извеков Роман Лукьянович1859 г.р.
Дети
Булгари (Извекова) Анна Романовна07.12.1887 г.р.
Евдокимова (Извекова) Варвара Романовна26.11.1889 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Чинцов Николай Захарович

Мать: (Чинцова) Ксения Владимировна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
08.?.1881

Муж: Извеков Роман Лукьянович

Супруг(-а): Роман Лукьянович Извеков

Рождение ребёнка
07.12.1887

Дочь: Булгари (Извекова) Анна Романовна

Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович

Рождение ребёнка
26.11.1889

Дочь: Евдокимова (Извекова) Варвара Романовна

Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Извеков Тимофей Романович

Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Янютина (Извекова) Елена Романовна

Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Извекова) Харитина Романовна

Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Извеков Алексей Романович

Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Извекова) Александра Романовна

Отец ребёнка: Извеков Роман Лукьянович

Смерть
05.04.1926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.