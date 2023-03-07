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Чинцов Николай Захарович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1858

Дочь: Чинцова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Извекова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чинцов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Чинцов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Ксения Владимировна

Смерть
Неизвестно
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