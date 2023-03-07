Чинцов Николай Захарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1858
Дочь: Чинцова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Извекова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Ксения Владимировна
Смерть
Неизвестно