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Извеков Тимофей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

До 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Извеков Роман Лукьянович

Мать: Извекова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Извеков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.1908

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.1910

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна

Рождение ребёнка
13.12.1911

Сын: Извеков Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1913

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извеков Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1919
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