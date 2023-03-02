Извеков Тимофей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиДо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Рождение ребёнка
30.01.1907
Сын: Извеков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1908
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1910
Дочь: Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна
Рождение ребёнка
13.12.1911
Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1913
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Извеков Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Извеков Мария Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1919