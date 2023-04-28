Извеков Роман Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Извеков Лукьян Петрович
Мать: Извеков Ксения Павловна
Бракосочетание
08.?.1881
Супруг(-а): Роман Лукьянович Извеков
Рождение ребёнка
07.12.1887
Дочь: Булгари Анна Романовна
Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1889
Дочь: Евдокимова Варвара Романовна
Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Извеков Тимофей Романович
Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Янютина Елена Романовна
Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Харитина Романовна
Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Извеков Алексей Романович
Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра Романовна
Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922