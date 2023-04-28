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Извеков Роман Лукьянович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Извеков Лукьян Петрович

Мать: Извеков Ксения Павловна

Бракосочетание
08.?.1881

Жена: Извекова Евдокия Николаевна

Супруг(-а): Роман Лукьянович Извеков
Рождение ребёнка
07.12.1887

Дочь: Булгари Анна Романовна

Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1889

Дочь: Евдокимова Варвара Романовна

Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Извеков Тимофей Романович

Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Янютина Елена Романовна

Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Харитина Романовна

Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Извеков Алексей Романович

Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра Романовна

Мать ребёнка: Извекова Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922
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