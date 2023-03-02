Извеков (Извекова) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извеков (Извекова) Ксения Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Извеков Роман Лукьянович

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1862

Дочь: Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1866

Сын: Извеков Иоанн Лукьянович

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1867

Дочь: Матрона Лукьяновна

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Лукьян Петрович

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