Извеков (Извекова) Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1862
Дочь: Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1866
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1867
Дочь: Матрона Лукьяновна
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно