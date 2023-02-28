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Извеков Лукьян Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1838

Отец: Извеков Петр Иванович

Мать: Извекова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Извеков Роман Лукьянович

Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна

Рождение ребёнка
06.02.1862

Дочь: Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна

Рождение ребёнка
31.07.1866

Сын: Извеков Иоанн Лукьянович

Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна

Рождение ребёнка
13.11.1867

Дочь: Матрона Лукьяновна

Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извеков Ксения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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