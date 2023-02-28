Извеков Лукьян Петрович
Место рождения
Дата рождения18.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1838
Отец: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1862
Дочь: Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна
Рождение ребёнка
31.07.1866
Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна
Рождение ребёнка
13.11.1867
Дочь: Матрона Лукьяновна
Мать ребёнка: Извеков Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Извеков Ксения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно