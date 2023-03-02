(Чинцова) Ксения Владимировна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чинцова) Ксения Владимировна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1840, Бердянск

умерла Неизвестно

Дети
Чинцова (Чинцова) Мария Николаевна04.09.1858 г.р.
Извекова (Чинцова) Евдокия Николаевна1860 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1858

Дочь: Чинцова (Чинцова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Извекова (Чинцова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чинцов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Чинцов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.