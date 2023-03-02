(Чинцова) Ксения Владимировна
женский, родилась 1840, Бердянск
умерла Неизвестно
Дети
Чинцова (Чинцова) Мария Николаевна04.09.1858 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1858
Дочь: Чинцова (Чинцова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Извекова (Чинцова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Чинцов Николай Захарович
Смерть
Неизвестно