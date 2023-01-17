Жучкин Леонтий Петрович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти?.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Военная служба
С 1917 по 1945
Партизан гражданской войны. Участник Волочаевских боев. Участник ВОВ.
Бракосочетание
1922
Жена: Жучкина Анна Михайловна
Венчание состоялось в церкви села Добролюбово, прабабушке было 15 лет.
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: Гаврилова Елизавета Леонтьевна
Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
26.04.1926
Сын: Жучкин Владимир Леонтьевич
Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.1930
Дочь: Салмашева Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жучкин Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
31.08.1941
Дочь: Лазоренко Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна
Смерть
?.06.1968
Прадед умрёт в июне 1969 г. от рака лёгких. Похоронен в оградке с женой Жучкиной (Кошкина) Анной Михайловной на ст. Снарский.