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Жучкин Леонтий Петрович

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Место рождения

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Жучкин Петр Михайлович

Мать: Жучкина Аграфена Васильевна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Военная служба
С 1917 по 1945
Партизан гражданской войны. Участник Волочаевских боев. Участник ВОВ.
Бракосочетание
1922

Жена: Жучкина Анна Михайловна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Венчание состоялось в церкви села Добролюбово, прабабушке было 15 лет.
Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: Гаврилова Елизавета Леонтьевна

Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
26.04.1926

Сын: Жучкин Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Жучкин Борис Леонтьевич

Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.01.1930

Дочь: Салмашева Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Жучкин Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.08.1941

Дочь: Лазоренко Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Жучкина Анна Михайловна

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
?.06.1968
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Прадед умрёт в июне 1969 г. от рака лёгких. Похоронен в оградке с женой Жучкиной (Кошкина) Анной Михайловной на ст. Снарский.
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