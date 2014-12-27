Салмашева (Жучкина) Мария Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти27.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Отец: Жучкин Леонтий Петрович
Мать: Жучкина Анна Михайловна
Бракосочетание
25.12.1953
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Иващенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Салмашев Иван Григорьевич
Глебово, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.03.1962
Дочь: Салмашева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Салмашев Иван Григорьевич
ст. Снарский Вяземского района Хабаровского края, Россия
Фамилия постоянно коверкалась у деда, происходили изменения. Салмашёв, Салмашов, Солмашев.
Рождение ребёнка
28.07.1966
Дочь: Кулешова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Салмашев Иван Григорьевич
Смерть
27.12.2014