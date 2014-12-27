Салмашева (Жучкина) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмашева (Жучкина) Мария Леонтьевна

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Место рождения

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

27.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: Жучкин Леонтий Петрович

Мать: Жучкина Анна Михайловна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
25.12.1953

Муж: Салмашев Иван Григорьевич

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Иващенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Салмашев Иван Григорьевич

Глебово, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.03.1962

Дочь: Салмашева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Салмашев Иван Григорьевич

ст. Снарский Вяземского района Хабаровского края, Россия
Фамилия постоянно коверкалась у деда, происходили изменения. Салмашёв, Салмашов, Солмашев.
Рождение ребёнка
28.07.1966

Дочь: Кулешова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Салмашев Иван Григорьевич

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
27.12.2014
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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