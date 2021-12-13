Жучкина (Кошкина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.06.1907
Дата смерти09.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1907
Бракосочетание
1922
Венчание состоялось в церкви села Добролюбово, прабабушке было 15 лет.
Работа или профессия
1922
Домохозяйка. Прабабушка умела делать всё! Шить, кроить, вязать, ткать, вкусно готовила, делала разные домашние заготовки. Семья была большая, прабабушка с прадедом держали корову. С раннего детства ... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: Гаврилова (Жучкина) Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1926
Сын: Жучкин Владимир Леонтьевич
Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1930
Дочь: Салмашева (Жучкина) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жучкин Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жучкин Евгений Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.08.1941
Дочь: Лазоренко (Жучкина) Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович
Награда
1957
Анна Михайловна была награждена орденом «Материнская слава 3-й степени».
Смерть
09.01.1983
Анна Михайловна умерла 9 января 1983 года от инсульта. Похоронена на ст. Снарский, Вяземского района, Хабаровского края.