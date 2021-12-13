Жучкина (Кошкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкина (Кошкина) Анна Михайловна

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Место рождения

Гедике, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

12.06.1907

Дата смерти

09.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1907

Отец: Кошкин Михаил Ефимович

Мать: Кошкина (Шиянова) Мария Ивановна

Гедике, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
1922

Муж: Жучкин Леонтий Петрович

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Венчание состоялось в церкви села Добролюбово, прабабушке было 15 лет.
Работа или профессия
1922
Домохозяйка. Прабабушка умела делать всё! Шить, кроить, вязать, ткать, вкусно готовила, делала разные домашние заготовки. Семья была большая, прабабушка с прадедом держали корову. С раннего детства ... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: Гаврилова (Жучкина) Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
26.04.1926

Сын: Жучкин Владимир Леонтьевич

Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Жучкин Борис Леонтьевич

Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.01.1930

Дочь: Салмашева (Жучкина) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Жучкин Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1939

Сын: Жучкин Евгений Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.08.1941

Дочь: Лазоренко (Жучкина) Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Жучкин Леонтий Петрович

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Награда
1957
Анна Михайловна была награждена орденом «Материнская слава 3-й степени».
Смерть
09.01.1983
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Анна Михайловна умерла 9 января 1983 года от инсульта. Похоронена на ст. Снарский, Вяземского района, Хабаровского края.

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