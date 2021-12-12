Жучкина Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1883
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Осуждение
Неизвестно
В годы японской интервенции Аграфену Васильевну вместе с дочерью Аксиньей японцы во дворе дома в Добролюбове ставили на расстрел из-за того, что сын Леонтий был в партизанском отряде, и они поддержива... Показать все
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Жучкин Петр Михайлович
Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1945
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Петр Михайлович и Аграфена Васильевна похоронены на разных концах кладбища. Так хотела Аграфена Васильевна, когда при жизни сетовала на тяжёлую жизнь со своим мужем. Он много пил.