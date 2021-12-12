Жучкина Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖучкина Аграфена Васильевна

Жучкина Аграфена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1883

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1878 и 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучкин Петр Михайлович

Осуждение
Неизвестно
В годы японской интервенции Аграфену Васильевну вместе с дочерью Аксиньей японцы во дворе дома в Добролюбове ставили на расстрел из-за того, что сын Леонтий был в партизанском отряде, и они поддержива... Показать все
Рождение ребёнка
1899

Сын: Жучкин Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Жучкин Петр Михайлович

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1945
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Петр Михайлович и Аграфена Васильевна похоронены на разных концах кладбища. Так хотела Аграфена Васильевна, когда при жизни сетовала на тяжёлую жизнь со своим мужем. Он много пил.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.