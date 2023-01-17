Жучкин Петр Михайлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Украина
Дата рожденияМежду 1878 и 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния, Украина
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Жучкина Аграфена Васильевна
Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Военная служба
С 1904 по 1905
Порт-Артур, Ляодунский полуостров
Участник Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Был солдатом, служил в Порт-Артуре. Вернулся без ноги.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Работал плотником.
Смерть
Неизвестно