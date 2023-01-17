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Жучкин Петр Михайлович

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Место рождения

Черниговская губерния, Украина

Дата рождения

Между 1878 и 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1881 и 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Украина
Рождение ребёнка
1899

Сын: Жучкин Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Жучкина Аграфена Васильевна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Военная служба
С 1904 по 1905
Порт-Артур, Ляодунский полуостров
Участник Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Был солдатом, служил в Порт-Артуре. Вернулся без ноги.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жучкина Аграфена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Работал плотником.
Смерть
Неизвестно
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