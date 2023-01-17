Гаврилова (Жучкина) Елизавета Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Жучкина) Елизавета Леонтьевна

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Место рождения

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

21.09.1923

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1923

Отец: Жучкин Леонтий Петрович

Мать: Жучкина Анна Михайловна

Добролюбово, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.09.1941

Сын: Троценко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Троценко Николай Яковлевич

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.12.1948

Дочь: Гаврилова Валентина Рэмовна

Отец ребёнка: Гаврилов Рэм Александрович

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.01.1955

Сын: Гаврилов Александр Рэмович

Отец ребёнка: Гаврилов Рэм Александрович

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троценко Николай Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Глебово, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Елизавета Леонтьевна вела большую общественную работу, избиралась депутатом Глебовского сельского Совета.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Рэм Александрович

Смерть
2010
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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