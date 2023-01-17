Гаврилова (Жучкина) Елизавета Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1923
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1923
Отец: Жучкин Леонтий Петрович
Мать: Жучкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1941
Сын: Троценко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Троценко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
16.12.1948
Дочь: Гаврилова Валентина Рэмовна
Отец ребёнка: Гаврилов Рэм Александрович
Рождение ребёнка
09.01.1955
Сын: Гаврилов Александр Рэмович
Отец ребёнка: Гаврилов Рэм Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Глебово, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Елизавета Леонтьевна вела большую общественную работу, избиралась депутатом Глебовского сельского Совета.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010