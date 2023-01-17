Баранов Кондрат Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Кондрат Гаврилович

Баранов Кондрат Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

14.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Тарасенко Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Украина, Запорожская область, Васильевский район, с.Большая Знаменка
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Баранов Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
25.08.1928

Дочь: Пискунова Лидия Кондратьевна

Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1930

Дочь: Орлович Раиса Кондратьевна

Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района
Рождение ребёнка
14.01.1938

Дочь: Кучеренко Валентина Кондратьевна

Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
20.03.1942

Дочь: Румянцева Надежда Кондратьевна

Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Александра Михайловна

Смерть
14.04.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close