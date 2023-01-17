Баранов Кондрат Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти14.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Тарасенко Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Украина, Запорожская область, Васильевский район, с.Большая Знаменка
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Баранов Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1928
Дочь: Пискунова Лидия Кондратьевна
Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1930
Дочь: Орлович Раиса Кондратьевна
Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна
с.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района
Рождение ребёнка
14.01.1938
Дочь: Кучеренко Валентина Кондратьевна
Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1942
Дочь: Румянцева Надежда Кондратьевна
Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна
с.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1969