село Великая Знаменка, село Великая Знаменка, — Familio

Великая Знаменка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1026Большая Знаменка, с. каз.при р. Конке и лимане Белом Озере.114988027742883Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Шерстомойни. Кирпичный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Знаменская волость
342. Большая Знаменка, село бывшее государственное, при речке Колке Белозерской, дворов 1532, жителей 8904, волостное правление (уездный город в 114 верстах), 2 церкви пр Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9145Велика Знам'янкаселоцентр сільської радир-н Кам'янсько-Дніпровськийсільрада Великознам'янська
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