Великая Знаменка
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1026Большая Знаменка, с. каз.при р. Конке и лимане Белом Озере.114988027742883Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Шерстомойни. Кирпичный завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
342. Большая Знаменка, село бывшее государственное, при речке Колке Белозерской, дворов 1532, жителей 8904, волостное правление (уездный город в 114 верстах), 2 церкви пр Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9145Велика Знам'янкаселоцентр сільської радир-н Кам'янсько-Дніпровськийсільрада Великознам'янська