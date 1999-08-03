Баранова (Прилипко) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Прилипко) Александра Михайловна

Баранова (Прилипко) Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1897

Дата смерти

03.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1897

Отец: Прилипко Михаил Иванович

Мать: Прилипко Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Баранов Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович

Рождение ребёнка
25.08.1928

Дочь: Пискунова Лидия Кондратьевна

Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович

Рождение ребёнка
08.03.1930

Дочь: Орлович Раиса Кондратьевна

Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района
Рождение ребёнка
14.01.1938

Дочь: Кучеренко Валентина Кондратьевна

Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович

Рождение ребёнка
20.03.1942

Дочь: Румянцева Надежда Кондратьевна

Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Кондрат Гаврилович

Смерть
03.08.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close