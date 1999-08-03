Баранова (Прилипко) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1897
Дата смерти03.08.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1897
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Баранов Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович
Рождение ребёнка
25.08.1928
Дочь: Пискунова Лидия Кондратьевна
Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович
Рождение ребёнка
08.03.1930
Дочь: Орлович Раиса Кондратьевна
Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович
с.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района
Рождение ребёнка
14.01.1938
Дочь: Кучеренко Валентина Кондратьевна
Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович
Рождение ребёнка
20.03.1942
Дочь: Румянцева Надежда Кондратьевна
Отец ребёнка: Баранов Кондрат Гаврилович
с.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1999