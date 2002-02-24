Тарасенко (Баранова) Татьяна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Баранова) Татьяна Кондратьевна

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Место рождения

Украина, Запорожская область, Васильевский район, с.Большая Знаменка

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

24.02.2002

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Баранов Кондрат Гаврилович

Мать: не указана

Украина, Запорожская область, Васильевский район, с.Большая Знаменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Василий Андреевич

Смерть
24.02.2002
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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