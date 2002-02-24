Тарасенко (Баранова) Татьяна Кондратьевна
Место рожденияУкраина, Запорожская область, Васильевский район, с.Большая Знаменка
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти24.02.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Баранов Кондрат Гаврилович
Мать: не указана
Украина, Запорожская область, Васильевский район, с.Большая Знаменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2002
Симферополь, Симферополь, Республика Крым