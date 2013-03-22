Орлович (Баранова) Раиса Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлович (Баранова) Раиса Кондратьевна

Орлович (Баранова) Раиса Кондратьевна

avatar

Место рождения

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

22.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: Баранов Кондрат Гаврилович

Мать: Баранова Александра Михайловна

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района
Бракосочетание
16.01.1955

Муж: Орлович Владимир Михайлович

г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
12.11.1955

Дочь: Кружилко Лилия Владимировна

Отец ребёнка: Орлович Владимир Михайлович

г. Кривой Рог
Рождение ребёнка
14.09.1962

Сын: Орлович Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Орлович Владимир Михайлович

г. Кривой Рог
Смерть
22.03.2013
г.Никополь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close