Орлович (Баранова) Раиса Кондратьевна
Место рожденияс.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти22.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
с.Большая Знаменка Каменско-Днепровского района
Бракосочетание
16.01.1955
г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
12.11.1955
Дочь: Кружилко Лилия Владимировна
Отец ребёнка: Орлович Владимир Михайлович
г. Кривой Рог
Рождение ребёнка
14.09.1962
Сын: Орлович Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Орлович Владимир Михайлович
г. Кривой Рог
Смерть
22.03.2013
г.Никополь