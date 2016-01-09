Румянцева (Баранова) Надежда Кондратьевна
Место рожденияс.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район
Дата рождения20.03.1942
Дата смерти09.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1942
с.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район
Бракосочетание
25.07.1961
Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Бракосочетание
25.07.1961
Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Рождение ребёнка
11.05.1962
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Григорьевич
Никополь, Дніпропетровська область
Смерть
09.01.2016
г. Никополь