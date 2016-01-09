Румянцева (Баранова) Надежда Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Баранова) Надежда Кондратьевна

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Место рождения

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район

Дата рождения

20.03.1942

Дата смерти

09.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1942

Отец: Баранов Кондрат Гаврилович

Мать: Баранова Александра Михайловна

с.Большая Знаменка Каменско-Днепровский район
Бракосочетание
25.07.1961

Муж: Румянцев Михаил Григорьевич

Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Бракосочетание
25.07.1961

Муж: Румянцев Михаил Григорьевич

Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Рождение ребёнка
11.05.1962

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Григорьевич

Никополь, Дніпропетровська область
Смерть
09.01.2016
г. Никополь
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