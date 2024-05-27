Невольников Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Галина Владимировна
Мать ребёнка: Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
Неизвестно