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Невольников Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927

Отец: Невольников Иван Георгиевич

Мать: Невольникова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Галина Владимировна

Мать ребёнка: Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
Неизвестно

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