Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931
Отец: Прокопцев Иван
Родилась в деревне Гали в Грузии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Галина Владимировна
Отец ребёнка: Невольников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невольников Владимир Иванович
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край