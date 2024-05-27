Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна

Место рождения

Гал, Галский район

Дата рождения

06.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931

Отец: Прокопцев Иван

Мать: Прокопцева неизвестно Минаевна

Гал, Галский район
Родилась в деревне Гали в Грузии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Галина Владимировна

Отец ребёнка: Невольников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невольников Владимир Иванович

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

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