Невольников Анатолий Владимирович
мужской, родился 08.06.1968, Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ОтецНевольников Владимир Иванович04.02.1927 г.р.
МатьНевольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна06.11.1931 г.р.
Супруги
Невольникова (Филиппова) Марина Борисовна23.06.1964 г.р.
Дети
Зуева (Невольникова) Таисия Анатольевна09.02.1992 г.р.
Медведева (Невольникова) Василиса Анатольевна16.08.1995 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1968
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1992
Дочь: Зуева (Невольникова) Таисия Анатольевна
Мать ребёнка: Невольникова (Филиппова) Марина Борисовна
Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1995
Дочь: Медведева (Невольникова) Василиса Анатольевна
Мать ребёнка: Невольникова (Филиппова) Марина Борисовна
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край