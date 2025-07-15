Невольников Анатолий Владимирович 08.06.1968 — найти родственников по фамилии на Familio

Невольников Анатолий Владимирович

Автор
ТЗ
Зуева Т.

мужской, родился 08.06.1968, Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Отец
Невольников Владимир Иванович04.02.1927 г.р.
Мать
Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна06.11.1931 г.р.
Супруги
Невольникова (Филиппова) Марина Борисовна23.06.1964 г.р.
Дети
Зуева (Невольникова) Таисия Анатольевна09.02.1992 г.р.
Медведева (Невольникова) Василиса Анатольевна16.08.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1968

Отец: Невольников Владимир Иванович

Мать: Невольникова (Прокопцева) Ольга Ивановна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невольникова (Филиппова) Марина Борисовна

Рождение ребёнка
09.02.1992

Дочь: Зуева (Невольникова) Таисия Анатольевна

Мать ребёнка: Невольникова (Филиппова) Марина Борисовна

Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
16.08.1995

Дочь: Медведева (Невольникова) Василиса Анатольевна

Мать ребёнка: Невольникова (Филиппова) Марина Борисовна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

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