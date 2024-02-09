город Белореченск, город Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Белореченск

Белореченский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кубани

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5337Белореченская станицана правом берегу р. Белой2464071822172134великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейных 9. Питейных заведений 2. Водяных мукомольных мельниц 8. Базары по воскресеньям. Ярмарок 2 — 17 марта и Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Майкопский отдел, Белоречинская станица
станица Белоречинская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край
11972Белореченскгород краев.подч.44°46'00"39°52'00"L-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Белореченское городское поселение
3608101001г Белореченск#Н/Д
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