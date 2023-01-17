дачный посёлок Черкизово, дачный посёлок Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Черкизово

Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
дачный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
131Черкизово, д. каз.при р. Клязьме.2142910696
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Мытищенская волость
68. Черкизово, деревня бывшая государственная, при реке Клязьме, дворов 24, жителей 205, шерстопр. зав., ткацкая фабрика

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Мытищинская волость
Село Черкизово235178Фабрика Новикова-Егорова, при ней больница.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Пушкинский район
42779Черкизоводачный пос.55°58'с.ш.37°48'в.д.N-37-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Пушкинский муниципальный район, Городское поселение Черкизово
46647168051дп Черкизоводачный поселок
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