Черкизово
Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- дачный посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
131Черкизово, д. каз.при р. Клязьме.2142910696Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
68. Черкизово, деревня бывшая государственная, при реке Клязьме, дворов 24, жителей 205, шерстопр. зав., ткацкая фабрика
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Черкизово235178Фабрика Новикова-Егорова, при ней больница.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42779Черкизоводачный пос.55°58'с.ш.37°48'в.д.N-37-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46647168051дп Черкизоводачный поселок