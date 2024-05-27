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Невольников Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невольников Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невольникова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Невольникова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Невольников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Невольникова Мария Афанасьевна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.02.1927

Сын: Невольников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Невольникова Мария Афанасьевна

Смерть
03.10.1953

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