Невольникова Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невольникова Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невольникова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Невольников Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Невольников Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Невольников Иван Георгиевич

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.02.1927

Сын: Невольников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Невольников Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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