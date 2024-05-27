Невольникова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невольникова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Невольников Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Невольников Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Невольников Иван Георгиевич
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.02.1927
Сын: Невольников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Невольников Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно