Переседов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1894

Дата смерти

Около 1961

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1894

Отец: Переседов Иосиф

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
?.09.1915

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Ирина Несторовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Переседов Фёдор

Мать ребёнка: Переседова Ирина Несторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Ирина Несторовна

Смерть
Около 1961
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