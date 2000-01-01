Переседов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1894
Дата смертиОколо 1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1894
Отец: Переседов Иосиф
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
?.09.1915
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Ирина Несторовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Переседов Фёдор
Мать ребёнка: Переседова Ирина Несторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1961