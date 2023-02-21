Переседова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1894

Сын: Переседов Ефим

Отец ребёнка: Переседов Иосиф

Рождение ребёнка
?.11.1899

Сын: Переседов Михаил

Отец ребёнка: Переседов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Анастасия

Отец ребёнка: Переседов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Переседов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Иосиф

Смерть
Неизвестно
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