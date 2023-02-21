Переседова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1894
Сын: Переседов Ефим
Отец ребёнка: Переседов Иосиф
Рождение ребёнка
?.11.1899
Сын: Переседов Михаил
Отец ребёнка: Переседов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Анастасия
Отец ребёнка: Переседов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Переседов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Иосиф
Смерть
Неизвестно