Переседов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Андрей

Мать: Переседова Любовь Исаевна

Рождение ребёнка
?.02.1894

Сын: Переседов Ефим

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
?.11.1899

Сын: Переседов Михаил

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Анастасия

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия

Мать ребёнка: Переседова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова ?

Смерть
Неизвестно
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