Переседов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переседов Андрей
Рождение ребёнка
?.02.1894
Сын: Переседов Ефим
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
?.11.1899
Сын: Переседов Михаил
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Анастасия
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия
Мать ребёнка: Переседова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова ?
Смерть
Неизвестно