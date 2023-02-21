Котова (Переседова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переседов Иосиф
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
?.01.1912
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Котов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
?.07.1914
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Котов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
?.11.1916
Сын: Котов Михаил
Отец ребёнка: Котов Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно