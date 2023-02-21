Котова (Переседова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Переседова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Иосиф

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
?.01.1912

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Котов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
?.07.1914

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Котов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
?.11.1916

Сын: Котов Михаил

Отец ребёнка: Котов Пётр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Пётр Степанович

Смерть
Неизвестно
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